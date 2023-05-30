Монумент представляет собой скульптурную композицию: мужчина и женщина высаживают молодое дерево.

"В образе мужчины угадываются черты легендарного хранителя, первого послевоенного директора "Пушкинского уголка" Семёна Гейченко; портрет женщины — собирательный образ работницы музея", — говорится в сообщении.

Автор памятника — известный российский скульптор Юрий Злотя.

В заповеднике уточнили, что скульптура уже установлена перед музейным Научно-культурным центром в посёлке Пушкинские Горы. С недавних пор это пространство называется площадью Музейщиков. Такое решение на основании ходатайства музея-заповедника недавно приняла администрация городского поселения "Пушкиногорье".

"Важно, что пожертвования на создание монумента, призванного выразить признательность людям, чьим трудом, терпением и талантом для поколений хранится память о великом русском поэте, поступали от многих и многих россиян — как от частных лиц, так и от организаций", — подчеркнули в "Михайловском".

Дни пушкинской поэзии и русской культуры, приуроченные к дню рождения Александра Пушкина, традиционно пройдут в начале июня в родовом имении поэта в селе Михайловское. В этом году праздник пройдет в 57-й раз.

В разные годы Пушкинский праздник поэзии в Пушкинских Горах и Пскове, переименованный в 2019 году в Дни Пушкинской поэзии и русской культуры, собирал от 6 до 20 тысяч зрителей. В прошлом году фестиваль посетило рекордное количество зрителей — 48 тысяч человек.