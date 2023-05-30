"Для нас было важно обсудить с предпринимателями Китайской Народной Республики (КНР) два вопроса: какой отдых нужен китайским туристам на Урале и в какие туристические объекты они готовы инвестировать деньги. Программа, которую мы придумали для наших гостей, включала в себя посещение экокомплекса, исторического центра Сысерти и загородного клуба", — цитируются в сообщении слова генерального директора управляющей компании туркластеров Свердловской области Леонида Гункевича.

В департаменте отметили, что участникам делегации показали проектируемый туристический кластер "Большая Сысерть". Обсуждалась возможность организации тура для гостей со средними доходами, а также для VIP-туристов, которые тратят на путешествия от 10 тыс. долларов.

"Представители Китая рассказали, что для их туристов важен комфорт, они не любят изматывающие походы с рюкзаками, а предпочитают качественный отдых со всеми удобствами на лоне природы. Для них в приоритете легкая доступность точек притяжения, комфортный транспорт и места размещения. При этом, они не селятся на 4-м этаже и в номерах, где есть цифра "4", — подчеркнули в департаменте.

Уточняется, что предприниматели из КНР проявили интерес к участию в развитии гастрономического туризма и выразили готовность выступить в роли инвесторов и рестораторов в деле создания китайского ресторана в Сысерти. Также они готовы участвовать в появлении китайского центра нетрадиционной медицины на Урале.