"Если у парка еще имеется резерв посещаемости, то дворец — боюсь, что мы столкнемся уже с необходимостью введения каких-то ограничений", — сказала Дементьева в ходе пресс-тура, организованного "Интерфаксом".

"Пока таких ограничений у нас нет", — подчеркнула она.

По ее словам, в целом нагрузка на музей-заповедник растет год от года.

Так, если в 2022 году с января по май ГМЗ посетили свыше 355 тыс. человек, то в текущем году за тот же период — более 505 тыс. человек, уточнили в пресс-службе ГМЗ.

"У нас среди посетителей в основном петербуржцы, москвичи, туристы из России — (их число) растет, растет, растет. Заинтересованные лица в сфере туризма другим музеям предлагают убрать выходные дни, продлить часы работы музея. Мы этого делать не будем. Потому что эти вещи настолько ценные — мы единственный музей, который показывает русское убранство интерьеров конца XVIII — начала XIX века. Дворец должен иметь перерывы, и санитарный день обязателен", — сказала Дементьева.

По ее словам, одновременно в Павловском дворце могут находиться не более 1 тыс. человек, и на текущий момент он в среднем принимает именно такое количество посетителей одномоментно.

Как сообщалось, в 2022 году ГМЗ "Павловск" превысил уровень "доковидного" 2019 года, приняв порядка 1 млн 667 тыс. человек. Показатели не учитывают местных жителей, которые пересекают Павловский парк "транзитом" — бесплатно с 07:00 до 09:00 и с 21:00 до 23:00.