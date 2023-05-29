"Площадки "Библионочи" в этом году посетили больше 41 тысячи человек. Всероссийская ежегодная акция прошла в двенадцатый раз. Для гостей проводили мастер-классы, лекции, экскурсии, встречи с писателями и артистами", — написал Собянин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что всего в ночь с 27 на 28 мая были открыты больше 160 площадок. Одними из самых посещаемых стали Центр культуры и спорта, библиотека №172 и Центральная детская библиотека им. А.П. Гайдара.

Для детей в рамках отдельной программы "Библиосумерки" прошло порядка 300 мероприятий, где детям рассказывали о том, какие бывают азбуки, показывали спектакли и интерактивные шоу, проводили мастер-классы, для родителей — лекции о чтении и книгах.

"На недавно открывшемся Южном речном вокзале заработал пункт книгообмена. Здесь можно оформить единый читательский билет и взять книги. Новую площадку уже посетили порядка 2 тысяч человек", — написал Собянин.