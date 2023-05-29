"Круизный флот нашей страны нуждается в обновлении уже не первый год, но именно теперь благодаря выделенным на этот проект правительством РФ средствам мы приступаем к серийному строительству нового поколения туристических судов. Я уверен, что мы начнем массово замещать пассажирские суда постройки стран СЭВ, которые ходят по Волге уже десятки лет", — приводятся в сообщении слова генерального директора ОСК Алексея Рахманова.

Как сообщалось, лайнеры проекта 00840 будут эксплуатироваться в Черном, Азовском, Каспийском и Белом морях (с возможностью захода на Соловецкие острова), акватории Финского залива, а также на внутренних водных путях. Первое судно планируется сдать заказчику в 2025 году, второе и третье — в 2026 году. Серия судов вместимостью 180 человек каждое строится в рамках программы правительства РФ по обновлению речного флота.

"Красное Сормово" является одним из ведущих судостроительных и машиностроительных предприятий России, выпускает, в том числе, речные суда и суда типа "река-море", оборудование для буровых установок.