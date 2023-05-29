"Свыше 5 тысяч детей заехали сегодня в детские оздоровительные лагеря Подмосковья. Отдыхающих со всего Подмосковья встречали сегодня детские лагеря в 14 городских округах", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что детей принимают в учреждениях городских округов Домодедово, Истра, Клин, Коломна, Лосино-Петровский, Одинцовский, Пушкинский, Рузский, Сергиево-Посадский, Серпухов, Ступино, Чехов, Шатура и Раменский. В министерстве добавили, что дети участников СВО из региона смогут бесплатно отдохнуть в лагере "Литвиново".