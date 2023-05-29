"25 мая стартовали закупочные процедуры по выбору подрядчиков на выполнение реставрационных работ на первых двух объектах — Пятницкой башне и Северной стене", — объявил глава региона на оперативном совещании с членами правительства.

По информации пресс-службы губернатора, начальная цена контракта на реставрацию Пятницкой башни превышает 30 млн рублей, воссоздание Северной стены оценивают в сумму более 45,7 млн рублей. Оба объекта построены в период с 1671 по 1675 годы, нуждаются в усилении фундаментов и укреплении кирпичной кладки.

Подать заявку на участие в закупках можно до 14 июня, итоги конкурса подведут 16 июня, договоры планируется заключить до конца месяца. А завершить работы на этих объектах необходимо в декабре 2024 года.

Как отмечает пресс-служба, участвовать в закупках могут только субъекты малого и среднего предпринимательства.

В архитектурный ансамбль Вологодского кремля, заложенного по приказу Ивана Грозного, входят 20 объектов. В ремонте и реставрации нуждаются 19 из них (Воскресенский собор привели в надлежащее состояние ранее и передали РПЦ).

Общая сумма инвестиций составит порядка 4,4 млрд рублей. Реализовать проект планируется к празднованию 880-летия Вологды в 2027 году.

Как сообщалось, этим летом также будут проведены наружные ремонтно-реставрационные работы на колокольне Софийского собора на территории Вологодского кремля.