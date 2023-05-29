По данным ведомства, инцидент произошел в выходные дни в одном из частных зоопарков на территории базы отдыха.

"По предварительным данным, несовершеннолетняя слишком близко подошла к клетке с животным, в результате чего пантера когтями нанесла повреждение в области головы ребенка. Медики незамедлительно оказали школьнице необходимую помощь, госпитализация не потребовалась, угрозы жизни и здоровья нет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что доследственная проверка проходит по ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Кроме того, следователями будет дана юридическая оценка законности функционирования зоопарка.