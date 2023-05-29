"Перед учреждениями культуры сегодня стоит важная задача — сохранение основных вех развития Тамбовщины, подвигов наших героев, культурного наследия нашего края. Эту работу мы и будем делать с местными краеведческими музеями. Сейчас, как никогда, остро стоит вопрос о воспитании патриотизма, сохранении памяти о ратных и трудовых подвигах русского человека, противодействии попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России", — приводятся в сообщении слова главы региона Максима Егорова.
С 2022 года по нацпроекту "Культура" предусмотрены меры государственной поддержки — выделение федеральных субсидий на реконструкцию и капитальный ремонт региональных и муниципальных музеев, а также на техническое оснащение современным оборудованием региональных и муниципальных музеев.
Для получения господдержки музей должен иметь статус юрлица и быть зарегистрированным в Государственном каталоге Музейного фонда РФ. Для этого необходимо соблюсти алгоритм создания краеведческого музея как муниципального учреждения культуры.