В настоящее время региональное министерство культуры готовит "дорожную карту" по созданию краеведческих музеев там, где они представлены экспозицией по истории своего города или района на базе других учреждений. Такие музеи уже работают в 11 муниципальных районов области, однако не имеют статуса. Речь идет об экспозициях, открытых при домах культуры и школах на общественных началах.

"Перед учреждениями культуры сегодня стоит важная задача — сохранение основных вех развития Тамбовщины, подвигов наших героев, культурного наследия нашего края. Эту работу мы и будем делать с местными краеведческими музеями. Сейчас, как никогда, остро стоит вопрос о воспитании патриотизма, сохранении памяти о ратных и трудовых подвигах русского человека, противодействии попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России", — приводятся в сообщении слова главы региона Максима Егорова.

С 2022 года по нацпроекту "Культура" предусмотрены меры государственной поддержки — выделение федеральных субсидий на реконструкцию и капитальный ремонт региональных и муниципальных музеев, а также на техническое оснащение современным оборудованием региональных и муниципальных музеев.

Для получения господдержки музей должен иметь статус юрлица и быть зарегистрированным в Государственном каталоге Музейного фонда РФ. Для этого необходимо соблюсти алгоритм создания краеведческого музея как муниципального учреждения культуры.