Туры по "Большому университету Томска" были разработаны в рамках реализации инициативы "Научно-популярный туризм. Десятилетия науки и технологий". Всего в регионе были разработаны два двухдневных маршрута — "Путешествие в науку: город науки и инноваций", "Путешествие в науку: химия Томска", а также один пятидневный "Путешествие в науку: Томск-сибирские Афины".

Программы экскурсий включают в себя автобусные туры по Томску, посещение передовых лабораторий, научных музеев вузов-участников "Большого университета Томска", а также институтов томских НИИ и производств, где реализуются наукоемкие технологии.

Презентация туров прошла на площадках Томского госуниверситета (ТГУ) и томского Академгородка. В ней приняли участие томские школьники, которые посетили суперкомпьютерный центр и химический факультет ТГУ, а также институт оптики и атмосферы Сибирского отделения РАН.

Как отметил губернатор Томской области Владимир Мазур, который принял участие в первой экскурсии по научно-популярным маршрутам, новые туры, в первую очередь, разработаны для молодежи, которая хочет узнать, как развивается наука в стране.

"Томск — один из немногих городов РФ, который действительно может предложить хорошие научно-популярные туристические маршруты, погрузив путешественника в научную среду. Наши вузы из проекта "Большой университет Томска" несут целый кладезь знаний и, когда человек путешествует из одного вуза в другой, у него получается полноценная картинка, что такое наука и для чего она нужна", — подчеркнул Мазур.

В свою очередь, ректор ТГУ Эдуард Галажинский подчеркнул, что научно-популярные маршруты особенно актуальны, когда перед страной стоят глобальные вызовы, в том числе разработка технологий, обеспечивающих суверенитет.

"Такие вдохновляющие, масштабные примеры привлекают талантливую молодежь в науку и создают основу для того, чтобы новые генерации ученых решали важнейшие, стоящие перед страной задачи в развитии научно-технологической сферы. Открытие научно-туристического маршрута в Томске очень сложно переоценить, потому что томский научно-образовательный комплекс богат своими традициями, достижениями, лабораториями, технологиями, научными школами", — сказал журналистам Галажинский.

Инициатива "Научно-популярный туризм" была разработана в рамках Десятилетия науки и технологий в РФ. Маршруты включают в себя посещение объектов научно-исследовательской инфраструктуры. В настоящее время к инициативе присоединились 11 регионов России, которые разработали и запустили более 30 туров.

В проект "Большого университета Томска" интегрированы шесть томских вузов, шесть НИИ и Томский национальный исследовательский медицинский центр. Одной из его целей является реализация глобальных, стратегически важных проектов, нацеленных на развитие технологического суверенитета России.