По данным чрезвычайного ведомства, в результате сильных осадков, прогнозируемых в КЧР с 30 мая по 1 июня, на реках ожидается подъем уровней воды до неблагоприятных отметок, а в горах сход небольших селей.

Непогода может стать причиной чрезвычайных ситуаций и происшествий не выше муниципального характера, связанных с подтоплением низменностей, повреждением линий связи и ЛЭП, увеличением числа ДТП, заторов на трассах федерального и местного значения, нарушениями в работе систем жизнеобеспечения, а также гибелью сельхозкультур.