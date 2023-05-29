"Собственником стала российская компания", — написал Моисеев в своем телеграм-канале.

По его словам, на протяжении долгого времени собственник не вкладывал средств в ремонт и развитие санаторно-медицинской базы, не погашал долги, в том числе по налогам и арендным платежам перед городом.

"Только в бюджет санаторий задолжал более 150 млн рублей и более 50 млн рублей перед администрацией города-курорта (...) Наконец за многомиллионные долги удалось выставить здравницу на торги и найти нового хозяина", — отметил он.

Санаторий имени Семашко расположен в исторической части города и рассчитан на 300 мест.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе горадминистрации, покупатель здравницы — ООО "Бейгл".

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Бейгл" зарегистрировано в Москве в 2018 году, специализируется на покупке и продаже собственного недвижимого имущества. Уставный капитал компании на 70% принадлежит физлицу — гражданину РФ, на 30% — ООО "Компас" (Московская область, занимается торговлей прочим автотранспортом).