"Это абсолютный рекорд по количеству туристов. Результат на 11% больше турпотока 2021 года. Это рекорд среди всех регионов Арктической зоны РФ", — сказал Чибис на оперативном совещании в правительстве.

По его словам, за последние четыре года Кольский полуостров посетили более 1 млн 800 тыс. туристов. За эти годы доходы сферы туризма составили более 9,3 млрд рублей.

Губернатор также отметил, что за четыре года федеральные и областные власти поддержали в области реализацию 115 проектов в туристической сфере на 350 млн рублей.

"Необходимо, чтобы рост турпотока не наносил большого вреда нашей природе. Всех туроператоров, всех тех, кто владеет инфраструктурой, прошу обращать на это особое внимание", — добавил Чибис.