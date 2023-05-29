"Прогнозируемый рост к данным 2022 года ожидается на уровне 10%", — отметил Кашин.

По его словам, на внутренних воздушных линиях, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, спросом среди населения пользуются южные направления — Сочи, Минеральные Воды, Махачкала, а также Новосибирск, Казань, Волгоград, Норильск.

"Из международных направлений наибольшим спросом традиционно пользуется Турция. У нас представлены рейсы в Анталью и Стамбул. С конца мая стартует программа в Египет: будут выполняться полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх", — сказал Кашин.

Он отметил, что в осенне-зимний период с высокой загрузкой выполнялись рейсы в Паттайю (Таиланд).

Кашин также сообщил, что в этом году на авиационном рынке Челябинска появился новый иностранный авиаперевозчик с программой полетов в Анталью дважды в неделю. Кроме того, аэропорт продолжает работу с авиаперевозчиками по организации авиасообщения с Китаем.

По данным пресс-службы аэропорта, в целом в летнем расписании аэропорта на этот сезон представлены такие зарубежные направления, как Турция (Анталья и Стамбул), Египет (Хургада и Шарм-эль-Шейх), Армения (Ереван), Киргизия (Ош), Таджикистан (Душанбе, Худжанд).

Как сообщалось, в 2022 году аэропорт Челябинска увеличил пассажиропоток в сравнении с предыдущим годом на 5,2%, до 1,922 млн человек. В том числе на внутренних линиях были перевезены 1,745 млн человек (рост на 4% относительно 2021 года), на международных — 177,5 тыс. человек (рост на 23%). Полеты выполнялись 17 авиакомпаниями на 38 направлениях, 29 из которых осуществлялись на внутренних воздушных линиях.