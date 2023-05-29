"В начале июня в Дагестане стартует летняя оздоровительная кампания. В этом году 199 летних лагерей примут детей; более 34 тысяч детей будут охвачены оздоровительным отдыхом (на 4 тыс. больше, чем в 2022 году)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 615 детей с ограниченными возможностями здоровья будут охвачены оздоровлением в десяти коррекционных школах-интернатах. Глава Дагестана Сергей Меликов обязал руководителей городов и районов в течение июня посетить лагеря, в том числе при школах, для проверки хода оздоровительной кампании.