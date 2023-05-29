"Брошюру представила замминистра по туризму и НХП РД Анна Безрукова. Памятка содержит несколько разделов, в том числе общую информацию о Дагестане, правила поведения в регионе, рекомендации к внешнему виду, правила посещения культовых религиозных объектов и другие", — говорится сообщении.

Памятки будет распространяться на бортах самолетов, рассылаться туристам в электронном варианте, а также опубликована на официальном сайте Минтуризма республики.

Кроме того, по данным ведомства, присутствующим показали проекты баннеров, которые планируется разместить в местах, куда прибывают туристы: аэропорт, железнодорожные вокзалы, а также на пути следования к основным объектам туристского показа.

"На баннерах размещены рекомендации по внешнему виду туристов, а также qr-код на туристический портал Дагестана, где гости республики смогут найти полезную для путешествия по Дагестану информацию: средства размещения, объекты питания, туристские маршруты", — цитирует пресс-служба Безрукову.