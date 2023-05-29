"Ежегодно комитет лесного хозяйства Московской области помогает жителям выбираться из леса. С начала весны из подмосковных лесах было выведено 57 человек. Всех нашли, кому требовалось — оказали медицинскую помощь и помогли выйти из леса", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что только за прошедшую неделю из лесов Подмосковья было выведено 12 человек. Чаще всего не могли найти дорогу домой пожилые люди и подростки в Ногинском, Виноградовском, Ступинском, Сергиево-Посадском и Дмитровском лесничествах.

В комитете добавили, что поиск заблудившихся проводился с помощью участковых лесничих, сотрудников МЧС, поисковых отрядов "Лиза Алерт" и Мособлпожспас.