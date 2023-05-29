"Полеты будут выполняться на самолетах Superjet 100 два раза в неделю — по пятницам и воскресеньям", — говорится в сообщении.

Ранее перевозчик анонсировал запуск с 4 июня рейсов из Иркутска в Ханой один раз в неделю. Согласно пресс-релизу, первый рейс оказался загруженным, в связи с чем авиакомпания решила с июля увеличить частоту полетов.

"Мы планируем также открыть долгожданные рейсы в курортный Нячанг (Вьетнам — ИФ) из Иркутска, Красноярска, Хабаровска, Владивостока и, возможно, ряда других дальневосточных аэропортов. Мы уже получили одобрение авиационных властей Вьетнама на выполнение полетов в Камрань (аэропорт вблизи Нячанга — ИФ) на "Суперджетах", ведется организационная и подготовительная работа", — цитирует пресс-служба заместителя генерального директора "ИрАэро" Сергея Крупнова.

"ИрАэро" (базируется в Иркутске) выполняет рейсы более чем в 70 городов России, а также в Азербайджан, Армению, Израиль, Казахстан, Китай, Турцию, Узбекистан. В парке перевозчика семь Superjet 100, один A319-100, а также Ан-24, Ан-26, Ан-26-100 и один Bombardier CRJ-200.