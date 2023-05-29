"Тропа будет представлять собой туристический маршрут для прогулок выходного дня. Она пройдет по берегу реки Черемшанки, где жили люди эпохи неолита согласно результатам археологических раскопок, а также по местам добычи золота и Бородулинского совхоза советского периода. В будущем планируется проводить велопрогулки для разведки проектируемого маршрута", — говорится в сообщении.

Шеманаиха — гора высотой почти 330 метров. Она расположена возле поселка Октябрьского в окрестностях Сысерти. В департаменте добавили, что длина тропы составит 30 километров. По пути находятся поселки Первомайский, Октябрьский, Шайдурово и Ольховка. В перспективе проект дополнит велопешеходную тропу "Сысертская сотня".