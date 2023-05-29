«Преимущества путешествий по нетуристическим маршрутам страны, в том числе по Северу России, сумел назвать каждый второй россиянин (52%). Два самых частых аргумента в поддержку таких поездок — возможность узнать свою страну и ее историю (20%) и насладиться красотами региона (18%). В числе менее популярных ответов — сравнительно низкая стоимость подобных путешествий (7%) и погружение в локальную культуру, знакомство с обычаями и традициями местных жителей (5%). Еще 4% сказали, что им интересен подобный отдых, столько же отметили безлюдность нетуристических мест (4%). Не нашел преимуществ каждый девятый (11%)», — следует из опроса.

Согласно данным ВЦИОМ, 57% опрошенных сказали, что их могло бы побудить отправиться в поездку по северным городам России «наличие разнообразных природных и культурных достопримечательностей». Второй по популярности ответ — разнообразие экскурсий по приемлемой цене (48%). В топ-6 наиболее значимых факторов при выборе маршрута по северным городам также вошли история региона (45%), транспортная доступность туристических объектов (43%), доступное и комфортное размещение в гостиницах или хостелах (41%), местная кухня (41%).

По мнению россиян, развитию северного туризма, в первую очередь, мешают высокая стоимость путешествий (25%). Также в перечень вошли недостаточное информационное сопровождение туристских продуктов (отсутствие рекламы — 15%), плохие инфраструктура и транспортная доступность (14%), проблема соотношения цены и качества обслуживания (7%). К наиболее частым внутренним барьерам можно отнести отсутствие финансов (25%), боязнь холода и суровый климат (10%). 6% сообщили, что больше любят юг и пляжный отдых, 5% назвали занятость и отсутствие отпусков, 4% — большие расстояния, 3% — отсутствие интереса к истории, 2% — отсутствие желания, 12% — затруднились с ответом.

Всероссийский телефонный опрос был проведен при поддержке Агентства развития Мончегорска 21-23 апреля 2023 года среди 1600 опрошенных старше 18 лет.