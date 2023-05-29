Крушение произошло в воскресенье. Судно длиной 16 метров отправилось на прогулку по озеру, на борту было более 20 пассажиров, которые собрались для празднования дня рождения. Шторм начался неожиданно, высокой волной лодку перевернуло, и она затонула.

Части пассажиров удалось доплыть до берега, часть вытащили из воды другие суда. Всего спаслись 19 человек.

Поисковая операция продолжалась до утра понедельника. Водолазы нашли четыре тела погибших. Обломки судна были обнаружены на глубине 16 метров. В спасательной операции участвовал вертолет.

Весь май северные районы Италии страдают от гроз и дождей, в части регионов произошли наводнения, повлекшие жертвы и разрушения.