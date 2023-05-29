"В среду 300 детей из Шебекинского округа отправятся в Воронежскую область на летний отдых. По приглашению губернатора Воронежской области Александра Викторовича Гусева, за что я ему очень благодарен", — сказал глава региона в своем утреннем обращении в соцсети "ВКонтакте" в понедельник.

Он добавил, что в первую очередь на отдых будут отправлять детей из приграничных сел региона, городов Шебекино и Грайворон.

"Мы понимаем, что вопрос безопасности сейчас в округе стоит очень остро. Переживание у всех у нас, у взрослых, очень большое. И конечно, такая помощь от коллег-губернаторов — она очень своевременна", — отметил Гладков.

На оперативном совещании в понедельник он сообщил, что несколько регионов уже выразили готовность принять детей из Белгородской области в свои лагеря.

"Сейчас уже точно есть понимание, что 500 детей примет Калужская область (...) Надеюсь, что сегодня-завтра мы окончательно проработаем количество детей и кого отправляем в Пензенскую область, Ставропольский край, Ярославскую область. Есть предложение — Томская область", — сказал Гладков.

Как сообщил замгубернатора — министр образования региона Андрей Милёхин, на территории Белгородской области в период летних каникул планируется работа 470 организаций детского отдыха и оздоровления с охватом более 60 тыс. детей.

"В зоне до 15 км в приграничных муниципалитетах загородные и пришкольные лагеря в текущем году работать не будут", — подчеркнул Милёхин на оперативном совещании.

Как сообщалось, с 10 октября прошлого года школы, колледжи и вузы Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского и Ровеньского районов, а также Валуйского, Грайворонского, Шебекинского и Яковлевского городских округов и города Белгорода были переведены на дистанционный формат обучения.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.