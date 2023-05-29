"Даже если в небе солнце, погода в наше время непредсказуемая и может измениться в любой момент, так что мы должны соблюдать правила безопасности", — заявил агентству представитель управления гражданской обороны страны Раффи Алехандро.

Он отметил, что более 4,8 тыс. человек из северных провинций Батанес и Кагаян эвакуировали во временные убежища.

Скорость ветра в тайфуне достигает 155 км/ч с порывами до 190 км/ч. При этом Филиппины могут избежать прямого столкновения с "Маваром": согласно прогнозу, тайфун движется на северо-восток в сторону Тайваня или южной Японии. Он должен будет пройти мимо самой северной провинции страны Батанес в период со вторника по среду. Власти предупреждают, что направление движения тайфуна может измениться в любой момент.

Ожидается, что в скором времени "Мавар" должен будет ослабнуть, однако власти предупреждают о возможности приливных волн, наводнений и оползней. Военные, полиция, пожарные и волонтеры находятся в состоянии готовности на севере страны, чтобы в любой момент начать спасательные операции. Также власти подготовили миллион продуктовых наборов.

В большей части провинций Батанес и Кагаян закрыли школы и офисы, отменили авиаперелеты и запретили выход в море пассажирских и рыбацких судов.

На прошлой неделе тайфун обрушился на остров Гуам, став самым разрушительным за 20 лет. Мощный ветер опрокидывал машины, сносил крыши домов и привел к отключению электричества.