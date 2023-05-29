Группа людей отправилась на автомобиле в тайгу, чтобы найти пропавшую собаку. Во время поисков они нашли следы — примятую траву и капли крови. Одна из участниц группы вышла из машины, чтобы изучить их.

"Сойдя на обочину и пройдя немного по следам, женщина услышала неоднократный предупредительный рев тигра. Она его проигнорировала и продолжила движение. Тогда тигр выскочил и напал на женщину, нанеся ей раны плеча, предплечья и кисти, а после скрылся в тайге", — говорится в сообщении.

Пострадавшую доставили в больницу. На месте происшествия работают инспекторы охотнадзора, выясняя все детали произошедшего.