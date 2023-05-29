Самолет должен был вылететь в Санкт-Петербург.

"На борту самолета находилось 157 пассажиров, из них 17 детей. Организована буксировка борта для оценки технического состояния, объявлена задержка выполнения авиарейса", — говорится в сообщении.

Новокузнецким транспортным прокурором организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, осуществляется выездной прием граждан.

В пресс-службе аэрогавани "Интерфаксу" сообщили, что пассажиров разместили в здании аэропорта. Им предоставили напитки, для пассажиров с детьми работает комната матери и ребенка.

"По техническим причинам, возникшим при обслуживании рейса, борт выкатился за пределы взлетной полосы. Пострадавших нет. Плановое время вылета 08:50 (04:50 мск), теперь вылет назначен на 20:00 (16:00 мск)", — добавил собеседник агентства.