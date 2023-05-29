"Сейсмособытие произошло в понедельник в 13:33 по местному времени (4:33 мск) на глубине 76 км под морским дном. Его эпицентр находился в 62 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского", — говорится в сообщении.

В свою очередь в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю "Интерфаксу" сообщили, что, судя по инструментальным данным, в отдельных районах краевого центра ощущались подземные толчки силой до трех баллов.

В МЧС отметили, что жертв и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась.