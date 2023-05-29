"Участники сразятся в командных боях "3х3" и "2х2", также пройдут дуэльные бои "Щит и меч", "Меч и баклер", "Полуторный меч"", — говорится в сообщении.

Участниками турнира станут представители западной и восточной части России, Казахстана и Киргизии.

Также на фестивале будут открыты военно-исторических лагеря времен Гражданской войны и интервенции на Дальнем Востоке, Великой Отечественной войны, Советско-японской войны 1945 года, войны в Афганистане, где организуют выставки, мастер-классы и исторические квесты.

В рамках проекта пройдут отдельные военно-исторические реконструкции.

Завершится фестиваль выступлением дальневосточной рок-группы "The Starkillers".

Военно-исторический фестиваль "Дальневосточный форпост" проводится при поддержке фонда Президентских грантов. В 2022 году местом его "прописки" было выбрано подножие сопки "Июнь-Корань", более известной как "Волочаевская сопка", где в феврале 1922 года проходили ожесточенные бои между Народно-революционной армией ДВР и Белоповстанческой армией.