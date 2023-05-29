По данным сейсмологов, подземный толчок энергетическим классом 10,65 магнитудой 3,6 произошел в ночь на воскресенье в 3:43 по местному времени (22:43 мск). Эпицентр находился в 90 км западнее южной оконечности озера Байкал, в Тункинской долине, которая отделяет хребет Хамар-Дабан от гор Восточного Саяна.

Согласно оперативным данным, подземный толчок ощущался в райцентре Кырен — 4 балла, на популярных у туристов целебных Шумакских источниках — 3 балла. Байкальская рифтовая зона, где идет расхождение Евразийской и Амурской тектонических плит, имеет протяженность около 2 тыс. км. В ее центральной части находится озеро Байкал, на юго-западе — Тункинская долина и озеро Хубсугул (Монголия), на северо-востоке — горный район, по которому проходит Байкало-Амурская магистраль (БАМ).