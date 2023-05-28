"Местами в Краснодарском крае 29, 30 и 31 мая ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 23 м/с", — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за ухудшения погодных условий на Кубани до 31 мая продлено штормовое предупреждение. "На реках бассейна реки Кубани юго-восточной территории края (Лабинский, Мостовской, Отрадненский, Новокубанский, Кавказский, Гулькевический, Курганинский, Усть-Лабинский районы) ожидаются подъемы уровней воды с превышением неблагоприятных отметок", — добавили в пресс-службе ведомства. Ранее сообщалось, что около 250 домовладений пострадали от подтоплений на Кубани. В Лабинском и Курганинском районах был введен режим ЧС.