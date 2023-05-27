"В полицейский участок Патонга поступило сообщение об обнаруженном на пляже теле мужчины. Сотрудники выехали на место происшествия и вызвали медиков. Погибшим оказался 52-летний российский турист. На берегу находилась его жена, которая видела, как ее муж тонул, но ничем не могла ему помочь, поскольку он находился далеко от берега", — пишет портал.

Как отмечает издание, супруги вышли рано утром на пляж, чтобы заняться серфингом, несмотря на нелетную погоду. Предполагается, что россиянин в воде потерял ориентацию из-за высоких волн и утонул. Тело туриста доставлено в больницу Patong Hospital для судебно-медицинской экспертизы.

По словам полиции, им потребуется еще раз побеседовать с женой погибшего, чтобы уточнить детали случившегося. По их мнению, гибель туриста – несчастный случай. Кроме того, в ближайшее время полиция свяжется с посольством России, чтобы организовать репатриацию тела.

Ранее метеорологический департамент на юге Таиланда предупредил Пхукет и соседние провинции на побережье Андаманского моря об ухудшении погоды на ближайшие три дня из-за тайфуна "Мавар". Ожидаются ливни, сильный ветер и волны на море до трех метров.