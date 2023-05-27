"Аэропорт "Пулково" обслужил первый рейс авиакомпании Meraj Airlines. С 26 мая перевозчик приступает к регулярному выполнению рейсов в Тегеран", — говорится в сообщении.

Meraj Airlines будет выполнять один рейс в неделю из Петербурга в Тегеран, по пятницам.

Как сообщалось, с 1 июня прямые регулярные рейсы из Петербурга в Тегеран начнет выполнять авиакомпания Nordwind Airlines. Кроме того, с июля по маршруту начнет полеты еще одна иранская авиакомпания — Mahan Air.

Meraj Airlines — иранская частная авиакомпания. Аэропорты базирования — Мехрабад и аэропорт имама Хомейни в Тегеране.