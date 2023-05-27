"Объем инвестиций, который будет вложен концессионером в этот проект, составляет 12 млрд рублей (ранее сообщалось о 7 млрд рублей — ИФ). Он в себя включает не только терминал и все что связано с его строительством, но и грузовую инфраструктуру. Будет построен новый грузовой терминал. Обновим топливозаправочный комплекс. В 2025 году аэропорт получит свое новое рождение", — отметил Чудновский.

По его словам, аэропорт Благовещенска уже не соответствует повышенным требованиям пассажиров, особенно требованиям зарубежных туристов.

"Сегодня пассажиры уже привыкли к другим стандартам обслуживания. Все хотят и летать комфортно, и ожидать своего рейса. Это то, что мы дадим им уже через два года", — заверил он.

В рамках проекта комплексной реконструкции инфраструктуры международного аэропорта Благовещенска будет построен новый терминал внутренних и международных воздушных линий площадью не менее 25 тыс. кв. м с суммарной пропускной способностью 1,3 млн пассажиров в год. Проект также предполагает возведение нового грузового комплекса мощностью не менее 6 тыс. тонн грузов в год, что на 2 тыс. тонн больше действующего терминала.

Как сообщалось, возведение аэропортового комплекса будет идти параллельно со строительством новой взлетно-посадочной полосы. Международный терминал аэропорта Благовещенска включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов Приамурья.

В апреле 2021 года ООО "АБС Благовещенск" (совместное предприятие АО УК "Аэропорты Регионов" и "Новапорт Холдинг") подписало с правительством Амурской области концессионное соглашение о развитии аэропорта, он передан в управление на 30 лет. Инвестор планирует построить новый пассажирский терминал и грузовой комплекс до 2025 года.

Международный аэропорт "Благовещенск" (Игнатьево) расположен в 15 км к северо-западу от Благовещенска, в 3,5 км от государственной границы с Китаем.