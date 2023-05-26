«За первые четыре месяца этого года страна приняла около 9,5 млн иностранных туристов, это на 27,51% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Первое место заняла Россия, откуда приехали почти 1,15 млн туристов (доля 12,1%). За ней следуют Германия – 966,33 тыс. (10,14%) и Болгария – 797,95 тыс. (8,37%). В топ-5 также вошли Иран и Великобритания», — пишет портал.

Больше всего иностранных гостей за эти четыре месяца принял Стамбул, там отдохнули почти 4,77 млн путешественников. На втором месте Анталья (1,6 млн), замыкает тройку лидеров Эдирне на северо-западе Турции (1,1 млн).

По данным министерства, в апреле Турцию посетили 3,3 млн туристов, это на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года.