"В ходе проверки тщательно осматриваются помещения для проживания и питания, спортивные площадки и другие объекты, а также уделяется особое внимание наличию систем безопасности и противопожарной защиты", — говорится в сообщении.

Кроме того, проверяется работа сотрудников частных охранных организаций, которые обеспечивают безопасность объектов.

Комиссия также инспектирует, как происходит информирование о чрезвычайных ситуациях, проводится ли регулярный инструктаж сотрудников, а также какое внимание уделяется проверке знаний сотрудников о том, как действовать в случае ЧС.

Как сообщалось, летом в Подмосковье будут работать 109 детских оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием. Комиссионные проверки должны завершиться до 29 мая.