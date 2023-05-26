Как сообщает пресс-служба Музея истории Петербурга, она впервые дает возможность широкому зрителю узнать, при каких обстоятельствах произошло открытие подлинного Петербурга эпохи Петра Великого, когда это случилось и кто положил начало исследованиям памятников археологии в городской среде.

Открытие выставки — первый шаг к созданию Музея археологии Петербурга на территории Петропавловской крепости, в Меншиковом бастионе. В будущем экспонаты и исследовательские материалы, представленные на этой выставке, войдут в состав археологической экспозиции нового музея в качестве одного из разделов.

Первые археологические раскопки на территории города были проведены 71 год назад. Весной 1952 года Музей антропологии и этнографии Академии наук СССР (Кунсткамера) впервые в истории отечественной археологии приступил к изучению прошлого Ленинграда методом раскопок, организовав исследование культурного слоя XVIII века на стрелке Васильевского острова. Работы по изучению города эпохи Петра Великого возглавил молодой археолог — Александр Грач (1928-1981).

Во время своих раскопок в Таможенном переулке на Васильевском острове Грач обнаружил множество старинных предметов, а также нижнюю часть деревянной постройки — прямоугольный сруб с полом. По планам застройки Академического квартала первой половины XVIII века удалось выяснить, что это была кухня французского астронома и географа Жозефа-Николя Делиля. Так археологические находки удалось связать с историческим персонажем.

В наше время археологические раскопки на территории Петербурга ведутся практически круглогодично. За последние десятилетия материальная культура жителей Петербурга XVIII века неплохо изучена археологами. Самыми частыми и характерными находками являются фрагменты голландских курительных трубок, фаянсовые аптечные банки, тяжёлые бутылки из-под сельтерской воды, глиняная, фаянсовая и фарфоровая посуда, осколки стеклянных штофов и стаканов, различные виды кожаной обуви, часто скроенной по западноевропейским образцам.