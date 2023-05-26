"Статус по развитию Каспийского кластера озвучили сегодня на заседании правительства с участием главы Дагестана Сергея Меликова и замминистра экономического развития России Сергея Назарова. В этом году планируется начать проектные работы, строить инфраструктуру — в 2024", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Дагестана провел большую работу по инвентаризации земель, входящих в особую экономическую зону.

"Проект Всероссийского детского центра стал частью большого проекта курорта. Он будет создаваться поэтапно и на первом этапе на площади 90 га сможет принимать 1125 детей. А проект планировки Каспийского кластера готов. Через месяц будет готов проект межевания", — говорится в сообщении.

Руководитель республики Меликов отметил, что Дагестан уже сегодня ставит исторический рекорд по турпотоку и принимает 60 самолетов в день.

"Необходимо ускоряться с проектированием и строительством кластера, чтобы регион мог достойно принимать растущий турпоток и предлагать качественный, клиентоориентированный отдых", — цитирует пресс-служба Меликова.