Отмечается, что Дагестана провел большую работу по инвентаризации земель, входящих в особую экономическую зону.
"Проект Всероссийского детского центра стал частью большого проекта курорта. Он будет создаваться поэтапно и на первом этапе на площади 90 га сможет принимать 1125 детей. А проект планировки Каспийского кластера готов. Через месяц будет готов проект межевания", — говорится в сообщении.
Руководитель республики Меликов отметил, что Дагестан уже сегодня ставит исторический рекорд по турпотоку и принимает 60 самолетов в день.
"Необходимо ускоряться с проектированием и строительством кластера, чтобы регион мог достойно принимать растущий турпоток и предлагать качественный, клиентоориентированный отдых", — цитирует пресс-служба Меликова.