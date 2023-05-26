"Старейшее пассажирское судно России начинает туристический сезон 27 мая", — говорится в сообщении.

В ходе навигации судно будет использоваться для экскурсионных прогулок в акватории Архангельска, организации туристических рейсов по Северной Двине.

Пароход-колесник "Н.В. Гоголь" — старейшее пассажирское судно России, находящееся в регулярной эксплуатации. Владельцем судна, построенного в 1911 году на Сормовском заводе в Нижнем Новгороде, является АО "Центр судоремонта "Звездочка" (Северодвинск, входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация", ОСК).

Как говорится на сайте туристско-информационного центра Поморья, с 1911 года пароход работал на линии Вологда-Архангельск. Во время Гражданской войны "Н.В Гоголь" использовался как госпитальное судно и военный транспорт. На линию Архангельск-Вологда пароход вернулся в 1921 году после двухлетнего ремонта.

Через двадцать лет, в 1939-1941 годах, пароход прошёл капитальный ремонт. Во время Великой Отечественной войны пароход служил плавучим госпиталем. После войны работал на линии Великий Устюг-Архангельск.

В 1958-1959 году пароход прошёл очередной капитальный ремонт. В 1972 году "Н.В. Гоголь" стал плавучей базой отдыха "Звёздочки" в Северодвинске.

В 1994-1996 годах пароход прошёл очередную реконструкцию. При этом, после всех ремонтных работ, машинное отделение парохода сохранилось практически в первозданном виде. В 1998 г. постановлением главы администрации Архангельской области пароход "Н.В. Гоголь" объявлен памятником истории областного значения.