"Участников фестиваля ждет расширенная познавательно-развлекательная программа, а зрителей — яркие выступлений вокальных и хореографических коллективов, фольклорных ансамблей. В их основе — самобытные традиции Тульской, Рязанской, Липецкой, Калужской, Воронежской и Курской областей", — отметил собеседник агентства.

Участники фестиваля смогут послушать мелодии старинных инструментов, приготовить блины на пеньках, создать памятный сувенир — щит с грифоном — и попробовать мед из одуванчиков, который является символом "Былины". Досуг посетителей фестиваля разнообразят сказительские посиделки и тематические мастер-классы.

Тульские реконструкторы из клуба "Дружина "Сварга" научат детей стрельбе из лука по мишеням, литью пуль, метанию сулиц и фехтованию на мягких мечах.

Среди других забав, предусмотренных для конкурсантов — игра в городки, мастер-классы по изготовлению тряпичной куклы, фигурок животных из деревянных веточек и спилов.

В жюри фестиваля народных традиций в этом году приглашены преподаватели вокала и танца из Москвы и Тулы. Во время первого заочного тура конкурса жюри отсмотрело 75 заявок от хореографических, фольклорных коллективов и сольных исполнителей, финалистами стали 42 конкурсанта.

Победители хореографического конкурса "Грядуница" и конкурса вокалистов "Травень" будут определены на итоговом концерте фестиваля.

Фестиваль народных традиций "Былина" проходит уже в 15-й раз. Организаторы — министерство культуры РФ, музей-заповедник "Куликово поле" и Фонд поддержки развития общества "Наши дети".

Музей-заповедник "Куликово поле" расположен в 120 км от Тулы, на месте Куликовской битвы 1380 года. Включает в себя музей Куликовской битвы, мемориал на Красном Холме, музейно-мемориальный комплекс в селе Монастырщина, музей истории русского купечества в поселке Епифань, музейно-выставочный центр "Тульские древности", научный центр "Археология и реставрация" и музей-лабораторию в Туле.