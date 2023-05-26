В своем телеграм-канале глава республики сообщил, что копию священной книги выполнил сотрудник Международной исламской академии Узбекистана. По его словам, договоренность об этом была достигнута в ходе официального визита башкирской делегации в республику.
Коран Усмана — одна из шести древнейших рукописей Священного Корана, которая относится к VII веку.
Считается, что в XV веке Тамерлан перевез его в Самарканд. В XIX веке священная книга попала в Россию и вплоть до революции хранилась в Императорской публичной библиотеке. В начале 1918 года Коран был передан Всероссийскому мусульманскому совету и перевезен в Уфу, а в 1923 году по просьбе Туркестанской республики советское правительство отправило его в Ташкент.
Первая международная книжная ярмарка "Китап-байрам" проходит в Уфе 26-28 мая.
В ней принимают участие более 140 издательств, книжных магазинов, частных букинистов из регионов России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, а также писатели, художники, общественные деятели.