"Благодаря нашим друзьям, благодаря поддержке Узбекистана единственная, прошитая золотыми буквами, рукописная копия Корана сегодня находится здесь. Для нас, для нашей многонациональной республики это огромное событие. Мы сегодня книгу эту передадим в наш Национальный музей, а впоследствии копия Корана будет храниться в Евразийском музее кочевых цивилизаций", — сказал Хабиров.

В своем телеграм-канале глава республики сообщил, что копию священной книги выполнил сотрудник Международной исламской академии Узбекистана. По его словам, договоренность об этом была достигнута в ходе официального визита башкирской делегации в республику.

Коран Усмана — одна из шести древнейших рукописей Священного Корана, которая относится к VII веку.

Считается, что в XV веке Тамерлан перевез его в Самарканд. В XIX веке священная книга попала в Россию и вплоть до революции хранилась в Императорской публичной библиотеке. В начале 1918 года Коран был передан Всероссийскому мусульманскому совету и перевезен в Уфу, а в 1923 году по просьбе Туркестанской республики советское правительство отправило его в Ташкент.

Первая международная книжная ярмарка "Китап-байрам" проходит в Уфе 26-28 мая.

В ней принимают участие более 140 издательств, книжных магазинов, частных букинистов из регионов России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, а также писатели, художники, общественные деятели.