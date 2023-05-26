"Особый мониторинг мы ввели в связи с опасностью распространения птичьего гриппа. Для нас это особенно актуально, так как в ряде регионов возбудитель данного заболевания обнаружен у погибших чаек. А у нас чаек бесчисленное множество. К тому же Курская коса в этот период является местом отдыха огромного количества перелетных птиц", — сказала Большакова.

По ее словам, суть особого периода в более тщательном и пристальном обследовании территории косы на предмет павших и больных пернатых. В первую очередь, этим занимаются сотрудники нацпарка. Однако руководство обращается с убедительной просьбой ко всем гостям с просьбой сообщать о подобных находках сотрудникам, по телефонам и на сайт.

"Ситуация опасна еще и потому, что на территории Калининградской области уже есть несколько небольших территорий, где введен карантин из-за случаев выявления птиц, погибших от этого заболевания. Жители этих мест также могут оказаться на косе в числе отдыхающих", — отметила пресс-секретарь.

Куршская коса представляет собой песчаный полуостров длиной 98 км (российская часть — 48 км, литовская — 50 км), шириной от 400 м до 4 км. Это самая длинная в мире песчаная пересыпь. В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮHЕСКО.

Куршскую косу называют "птичьим мостом", т.к. по нему проходит древний миграционный путь птиц (150 видов) из северных районов Европы в южные районы Европы и Северную Африку. На косе действует одна из первых в мире орнитологических станций — полевой стационар кольцевания птиц "Фрингилла".