«С 1 июля у нас вводится обязательная аттестация инструкторов-проводников. В настоящее время она не проводится, так как отсутствует механизм аттестации. Наше взаимодействие с Минэкономразвития говорит о том, что, скорее всего, к указанному сроку не получится принять дополнительные подзаконные акты. И потребуется перенос сроков введения обязательной аттестации для инструкторов-проводников. Поэтому мы хотим, чтобы Совет Федерации поддержал и выступил за перенос срока, как минимум еще на один год», — сказал он, выступая на совещании в верхней палате парламента.

Как отметил Тихненко, для ООПТ проблема заключается в том, что туристы могут посетить заповедники, нацпарки после получения разрешения.

«И если у туркомпаний будет запрос на сопровождение туристов на маршрутах, сопряженных с рисками для жизни и здоровья, то допустив инструкторов-проводников, не прошедших аттестацию, учреждение берет на себя риски за жизнь и здоровье туристов. Претензии будут к нашим учреждениям», — пояснил он.

Ранее Минэкономразвития внесло в Госдуму предложение о переносе срока обязательной аттестации инструкторов-проводников на активных маршрутах на год – до 1 июля 2024 года.

Согласно принятому в 2021 году закону, до 1 июля 2023 года все инструкторы-проводники на активных туристских маршрутах должны пройти аттестацию для продолжения работы и получить соответствующие бейджи.