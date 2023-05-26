«Аварии на мотоциклах и мопедах являются основной причиной жертв среди иностранцев на Пхукете. В этой связи правоохранительные органы провинции обращают внимание, что вождение мототранспортных средств без шлема и наличия водительского удостоверения соответствующей категории, действительного в Таиланде, является незаконным», — говорится в сообщении дипмиссии.

Иностранные туристы нередко попадают в ДТП в Таиланде, в частности, на скутерах и мотоциклах. Это связано как с пренебрежением правилами безопасности водителя и пассажира, так и с несоблюдением ПДД, превышением скорости на особо опасных участках.

В 2022 году в ДТП в Таиланде погибли 14,7 тыс. человек, пострадали – 924,8 тыс. Среди погибших 536 – иностранные граждане.