Центр поддержки экспорта Дагестана с 26 по 30 мая организовывает бизнес-миссию туроператоров в Азербайджан.

По словам руководителя Центра Руслана Абаскулиева, в рамках бизнес-миссии планируется обсуждение вариантов взаимодействия сразу по нескольким направлениям.

"Главная цель бизнес-миссии — презентовать туристический потенциал Дагестана, показать наши турмаршруты. Также у наших туристических компаний появится возможность провести деловые переговоры с коллегами из Азербайджана по запуску взаимных туров", — сказал Абаскулиев.

В состав делегации Дагестана войдут такие туроператоры, как "Адат", "ЭтноМир Кавказа", "Этнотревэл", "Дагтур", "Амиров-Тур".

Кроме того, в ходе миссии планируется подписание соглашений, в том числе и с шоу-румом Дагестана в Азербайджане по расширению перечня презентуемых брендов и товаров иностранным импортерам.