«Минприроды в лице заповедников, нацпарков заключило соглашения с туроператорами и турагентами. Всего у нас по направлению Арктики 88 соглашений с туркомпаниями, по направлению ДФО – более 230 соглашений. В ходе взаимодействия мы видим высочайший интерес у наших граждан к посещению ООПТ в Арктике и ДФО», — сказал он, выступая на совещании в Совете Федерации.

Как отметил Тихненко, в рамках нацпроекта «Экология» на территории ООПТ к 2024 году необходимо увеличить турпоток до 10,3 млн человек, однако уже в прошлом году эти показатели были превышены (14 млн).

«По сравнению с прошлым годом число туристов на ООПТ на Дальнем Востоке выросло на 40% и составило 474 тыс. В Арктике турпоток вырос на 25%, но это не значит, что интерес меньше», — подчеркнул Тихненко.

Он напомнил, что в ближайшие три года на развитие туринфраструктуры на ООПТ будет выделено 5,1 млрд рублей, при этом в 2023 году – не менее 1,4 млрд.

«В ближайшие три года мы полагаем, что будет большой рывок в развитии туризма на ООПТ. Это появление визит-центров, музеев, информцентров, смотровых площадок, вольерных комплексов, мест для скрытого наблюдения за дикими животными, коллективных средства размещения, стоянок, будут созданы оборудованные туристические тропы», — рассказал Тихненко.

Кроме того, в рамках нового закона о туризме на особо охраняемых природных территориях с сентября будут сняты риски для инвестиционной деятельности в сфере развития инфраструктуры на ООПТ. В Минприроды рассчитывают, что это позволит строить объекты не только за счет средств из федерального бюджета, но и из внебюджетных источников.