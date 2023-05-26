"В столице открылся традиционный, уже седьмой по счету гастрономический фестиваль "Рыбная неделя в Москве". Ценителей даров моря ждут на 26 площадках в центре и округах", — написал Собянин в своем блоге в пятницу.

Он отметил, что на фестивале горожанам будут предложен широчайший выбор рыбных деликатесов. "По ассортименту торговых шале можно изучать географию России: черноморская барабулька и карельская форель, мурманская треска и каспийская кефаль, дальневосточный кальмар и камчатский краб. Вся продукция напрямую от поставщиков — рыбозаводчиков и рыболовецких предприятий", — отметил мэр.

По его словам, на фестиваль доставлено более 250 тонн рыбы и морепродуктов. "Одной только олюторской сельди, к которой гости фестиваля питают особую слабость, завезено 12 тонн. Хватит и мидий, и окуня, и корюшки, и мяса рапанов, и много чего еще вкусного и полезного", — добавил Собянин.

Как и в прошлые годы, уточнил мэр, к "Рыбной неделе в Москве" присоединились более 3 000 магазинов и свыше 120 рынков и ярмарок. Кроме того, особое рыбное меню разработали более 300 столичных ресторанов. Как уточнил мэр, в этом году акцент был сделан на блюда из трески. Посетителям предложат расстегай с треской, фишстроганов из мурманской трески, камчатскую треску с картофельным пюре, треску с соусом сальса и картофельным пюре и атлантическую треску с мидиями и томатным соусом.

"Можно будет отведать и другие блюда, например, окрошку с копченым судаком, пельмени из щуки и сахалинского гребешка, сельдь с ольховым дымком, оливье с балтийским угрем и салат с креветками и арбузом", — написал Собянин.

Гостей фестиваля также ждут мастер-классы и кулинарные шоу. Кроме того, в рамках фестиваля на Пушкинской набережной в Парке Горького приготовят более 100 литров ухи.

Также мэр сообщил, что в специальной программе фестиваля — SUP-регата и карнавальный заплыв на сапбордах для всех желающих. На Крымской набережной в Парке Горького состоится Любительский турнир по рыбалке. А на Гольяновском пруду и Коломенской набережной — чемпионат по рыбалке.