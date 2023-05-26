Этот межрегиональный проект — один из наиболее значимых фестивалей Рязанской области, так как он неразрывно связан с историческим наследием, народными традициями края, а именно — плетением из ивового прута, говорится в сообщении.

"В Шилово, в одном из признанных центров лозоплетения, соберутся истинные мастера плетения, чтобы продемонстрировать лучшие образцы изделий, поделиться тонкостями своего мастерства. Организаторы фестиваля отмечают, что каждый посетитель сможет попробовать свои силы в изготовлении собственного оберега-сувенира из лозы", — отмечает пресс-служба.

Торговые ряды праздника представят большой ассортимент изделий народного промысла. Также на фестивале можно попробовать блюда местной деревенской кухни, приготовленные хозяйки из сел районов. Они с удовольствием делятся секретами приготовления ухи, окрошки, салатов и засолки грибов.

Помимо экспозиционной выставки товаров, выполненных мастерами лозоплетения Рязанской области и других регионов, все зрители станут участниками традиционных народных обычаев и обрядов, возвращая современников в эпоху наших предков.