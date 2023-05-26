"Основные мероприятия праздника пройдут в центре заполярной столицы в течение трех дней. Северян и гостей Кольского Заполярья ждут гастрономический фестиваль, уличный кинотеатр, музыкально-театральный променад, марафон концертных выступлений от всех муниципалитетов и другие активности, призванные продемонстрировать уникальность и многообразие современной культурной жизни нашего края", — отметила министр культуры Ольга Обухова.

Так, гастрономический фестиваль "Вкус Арктики" будет все эти дни радовать и удивлять гостей своими кулинарными шедеврами от команды лучших рестораторов и шеф-поваров Кольского Заполярья.

На аллее рядом с гастрофестивалем все три дня будет работать уличный кинотеатр. В программе — показы снятых в регионе документальных и игровых фильмов, видовых роликов, рассказывающих о красоте природы Кольского полуострова, а для детей — программа мультфильмов. Фильмы, снятые молодыми мурманскими авторами, представят лично создатели лент. Кроме того, каждый вечер будут представлены полнометражные игровые фильмы, съемки которых проходили в Мурманской области.

По словам министра, впервые в рамках программы празднования Дня Мурманской области в Центральном сквере 27 и 28 мая будет организован уличный музыкально-театральный фестиваль "Музыкальный променад". Его участниками станут студенты Мурманского колледжа искусств, которые вместе с артистами областных и муниципальных культурно-досуговых учреждений, а также актерами мурманских театров будут выступать на сцене и создавать яркое настроение гостям праздника. Рядом со сценой будут работать интерактивные площадки областной детско-юношеской библиотеки, а также художественного и краеведческого музеев.

Ключевое культурные событие программы к 85-летию региона — большой праздничный концерт — пройдет 28 мая на площади Пять Углов. В его рамках будут работать тематические площадки: саамская деревня, шатер с мастер-классами по декоративно-прикладному искусству, фотоинсталляция "Лабиринт", игровая и спортивная площадки, а также арт-куб "Северные росписи".

"Важно отметить, что посвященные 85-летию региона события запланированы на весь 2023 год — это более 1000 мероприятий, часть из которых уже состоялась. Более 140 из них проводятся в муниципалитетах в юбилейный май: книжные выставки, фотоконкурсы, квесты, праздничные концерты, спортивные мероприятия, онлайн-поздравления. Обширную программу тематический событий предлагают в этом месяце и в областных учреждениях культуры", — заключила министр.