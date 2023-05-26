Спецпоказ пройдет в рамках действующей выставки "Николай II. Семья и престол".

Письма написаны 16-летним цесаревичем Николаем Александровичем в конце мая 1884 года из Петергофа. Послания адресованы матери, императрице Марии Федоровне. Именно за ней в императорской семье оставались приоритеты в вопросах воспитания детей.

В письмах наследник престола описывает свое пребывание в Гатчине и на даче Александрия, а также впечатления о возвращении из Петербурга в Петергоф на яхте "Александрия" и семейном визите к принцу Александру Петровичу и принцессе Евгении Максимилиановне Ольденбургским. Письма написаны четким, почти каллиграфическим почерком цесаревича на плотной бумаге с золотым гербом.

Увидят посетители и еще один уникальный памятник: гравированный портрет цесаревны Марии Федоровны с портретом-ремаркой великого князя Николая Александровича. Выполнен портрет профессором Императорской Академии искусств И. П. Пожалостиным в 1879 году. Изображения располагаются друг под другом, будущий император здесь — мальчик в матросском костюме. Такой прием маленького портрета под основным призван придать произведению дополнительный смысловой акцент: показать неразрывную связь матери и сына.

Письма — одна из традиций семьи последнего российского императора. В них, как и в дневниках, которые вели члены семьи, наравне с государственными вопросами, описывается повседневная жизнь Романовых, отмечается в сообщении.

Выставка "Николай II. Семья и престол" открылась 21 апреля и посвящена последнему российскому императору, 155 лет со дня рождения которого исполняется в 2023 году. В экспозиции представлено около 400 предметов. Ряд представленных в экспозиции фотографий происходит из дворцов в Царском Селе и Петергофе, часть сделана в личных покоях царской семьи, что придает им мемориальный статус.

Выставка акцентирует внимание на двух темах: "Николай II — глава империи" и "Николай II — глава семьи". Значительное место отведено показу двух важнейших династических событий — коронации императора Николая II (1896 год) и празднования 300-летия дома Романовых (1913 год).

Выставка будет работать до середины сентября.

ГИМ открыл первый региональный филиал в музейном квартале Тулы в конце сентября 2020 года. Общие экспозиционные площади музея составляют около 500 кв. метров.