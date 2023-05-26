"ГБУ "Ленсвет", ассоциация "Невский свет", ПАО "Газпром" выполнили модернизацию десяти объектов наружного освещения и художественной подсветки с установкой 307 современных светильников и прожекторов", — информирует ведомство.

Натриевые светильники заметили на светодиодные. Торшеры наружного освещения, стилизованные под исторические, установили вдоль пешеходной аллеи от Нахимовского сквера до Мичуринской улицы.

Проезжая часть получила более равномерное освещение. Фонарями контрастного цвета обозначили пешеходные переходы. Светильники установили и у дороги по периметру Дома военморов.

Специалисты также модернизировали освещение Нахимовского сквера. Установлены светодиодные фонари, аналогичные по оформлению прежним, но дополнительно украшенные якорем.

Кроме того, сообщает комитет, преобразовано освещение вокруг сада с домиком Петра I. Территорию осветили фонари нового поколения на декоративных чугунных опорах, в том числе торшерах, напоминающих газовые.

Также работы коснулись вечерних обликов Нахимовского военно-морского училища, крейсера "Аврора", памятника "Слава Российскому флоту". Оформлены подсветкой скульптуры. "Новая художественная подсветка городских достопримечательностей гармонично украсила старинную набережную", — подчеркивает комитет.