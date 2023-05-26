"Депутаты согласовали установку монумента на улице, носящей имя Державина. Финансирование работ по изготовлению и установке памятника осуществляет министерство юстиции РФ с привлечением внебюджетных средств", — сказал собеседник агентства.

Памятник предполагается изготовить, установить и открыть в текущем году.

Кроме этого, депутаты посчитали, что территория, на которой откроют монумент, тоже должна носить имя поэта и присвоили ей название "площадь Державина".

В думе также отметили, что теперь в этом районе очень многое будет напоминать, что жизнь и творчество Державина были тесно связаны с новгородской землей.

"Рядом с новой Державинской площадью находится школа имени поэта, там установлен его бюст и работает Державинский музей. А если проехать дальше, то будет Спасо-Преображенский Варлаама-Хутынский монастырь, где по завещанию поэта захоронены его останки", — добавил собеседник агентства.